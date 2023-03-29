موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023.. وساعات الصيام

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023، حيث تصل ساعات الصيام لـ14 ساعة و15 دقيقة، فيما تشهد المحافظة العديد من حملات الإفطار في الشوراع وعلى الطرقات العامة، حيث يتم توزيع الوجبات الساخنة والعصائر والتمور على المسافرين.

موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الاربعاء 29-3-2023

ورفعت مديرية الأوقاف درجة الاستعداد قبل شهر رمضان المبارك في جميع المساجد والإدارات المختلفة، ووجه الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة بضرورة الصيانة الدورية والنظافة المستمرة للمساجد، ويحل موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة مساءً.

موعد صلاة المغرب في المنوفية

ونشر قسم التقاويم في الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في المحافظة، حيث حان موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة، ويحين موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و3 دقائق، وأذان العصر في تمام الساعة الثالثة و34 دقيقة، وموعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 29-3-2023، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و34 دقيقة مساءً.