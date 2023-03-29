بدء تفعيل منظومة التأمين الطبي للعاملين وأسرهم في جامعة مطروح

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الواحدة والستين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ورجل الأعمال أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد.

وهنأ رئيس جامعة مطروح الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، راجيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا دوام التقدم والرقي للجامعة وكافة منسوبيها.

بدء تفعيل منظومة التأمين الطب

وأعلن رئيس جامعة مطروح، بدء تفعيل منظومة التأمين الطبي من خلال صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم والعاملين، ويشمل تغطية شاملة للخدمات، والكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وغيرها من الخدمات، مؤكدًا على ضرورة توفير الرعاية الصحية للجميع بما يساهم في تحسين بيئة العمل.

مركز الابتكار وريادة الأعمال

وتابع رئيس جامعة مطروح مع عمداء الكليات انتظام سير العملية التعليمية بكل كليات جامعة مطروح، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

وأشاد مجلس الجامعة، في بيان، بدور مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، في دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات من طلاب الجامعة والمجتمع المحلي، وتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وإقليم مطروح ككل.

ووافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة، بقسم العلوم النفسية بنظام الساعات المعتمدة.