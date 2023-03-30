تفاصيل امتحانات شهر مارس لصفوف النقل.. حظر عمل جدول موحد

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بتفاصيل اختبارات شهر مارس 2023، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة أنه يجري عقد الامتحانات من الأحد 2 أبريل إلى الخميس الموافق 6 أبريل.

امتحانات شهر مارس 2023.. في الحصة الخاصة بالمادة

أكدت المديريات التعليمية، أن امتحانات شهر مارس 2023 ستكون جزء من الحصة وفقا للكتاب الدوري رقم 7 الصادر في 9 فبراير، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون في المحتوى الدراسي الخاص بشهر مارس 2023، سيقوم كل مدرس بعمل امتحان لفصله في الحصة الخاصة بالمادة.

امتحانات شهر مارس 2023.. اختبارات قصيرة

أضافت المديريات التعليمية، تكون امتحانات شهر مارس على هيئة اختبارات قصيرة وجزء من الحصة وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم ١٠ الصادر في 21 فبراير، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحضور بالزي الرسمي للمدرسة، وضرورة الالتزام بمواعيد المدرسة.

وأكدت المديريات التعليمية، حظر عمل جدول موحد لامتحانات شهر مارس على مستوى المدرسة أو الإدارة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك امتحانات فرصة أخرى لمن تغيبت عن امتحانات شهري فبراير أو مارس.