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تعليمات من «التعليم» لتحديث أجهزة التابلت الخاصة بطلاب أولي وثانية ثانوي

كتب:

أميرة فكري
01:47 م | الأربعاء 29 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجّهت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بتوصيل أجهزة التابلت بالإنترنت قبل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك لعمل تحديث برامج التابلت وأيضا تحديث «النوكس»، ليصبح آخر إصدارهو Last Update Knox (2.5.6.08).

توصيل أجهزة التابلت بالأنترنت 

وأضافت المدارس الثانوية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أنه في حالة عدم تحديث «النوكس»، إلى (2.5.6.07) فقط، سوف تقابل بعض الأجهزة مشكلة خاصة في G10 والربط مع شبكة school، ونتيجة لهذا التحديث ظهر تطبيق جديد (Anyconnect )وخاصة علي أجهزة الصف الأول وهو تطبيق قوي يوفر لك شبكة أمنة للتصفح علي الإنترنت بشكل أمن.

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بقلم أميرة فكري