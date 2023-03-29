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مصدر بـ«التعليم»: إتاحة «باركود» في الكتب الدراسية لتلقي الشرح بالهواتف

كتب:

أميرة فكري
11:07 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، آلية تطبيق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإتاحة الروابط الإلكترونية في المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل 2023/2024.

تعميم «باركود» في الكتب الدراسية 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الروابط الإلكترونية التي تضاف للمناهج الدراسية، ستكون في صورة باركود، وهذه الروابط المطبوعة سيتاح للطالب تصفحها  بهواتف الطلاب واستخدامها للشرح.

ولفت المصدر، إلى أن الباركود سيكون عبارة عن رابط لدرس إلكتروني، أو شرح لمفاهيم المادة الدراسية، لتعزيز وزيادة التحصيل الدراسي للطلاب، ولتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية.

ولفت المصدر إلى أن كل رابط يضاف في المنهج الخاص بأي مادة سيكون بجواره الباركود الخاص به بما يضاعف من دمج التكنولوجيا في التعليم، بطريقة سهلة وبسيطة. 

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