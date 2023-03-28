امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023.. ضوابط مدارس القليوبية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انه من المقرر وفق تعليمات الوزارة انطلاق امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023 يوم الأحد المقبل الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل وتستمر حتى انتهاء الطلاب من الاختبارات وفق جداول كل مدرسة، على أن تكون الاختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها

امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023

وأوضح بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023 تنطلق في كل مدارس المحافظة، الأحد 2 أبريل المقبل، وحتي نهاية الامتحانات في مواد الصف الرابع الابتدائي، وفق جداول أعدتها المدارس على أن يكون الامتحان جزء من حصة المادة.

ضوابط امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023

ونبهت مديرية التعليم في بيانها علي ضوابط امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023 بانه ع التلاميذ الالتزام بضوابط عدة خلال أداء الاختبارات الشهرية لشهر مارس، والتي تعقد في شهر أبريل المقبل ومنها:

- إحضار الأدوات الشخصية الخاصة بأداء الاختبارات.

- الالتزام بالزي المدرسي.

- منع إحضار الهواتف والأجهزة الذكية نهائيا.