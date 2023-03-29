توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة «منازل».. سجلوا الاستمارات

ناشدت المدارس الثانوية، طلبة المنازل بالصف الثالث الثانوي، بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، مؤكدة أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم 27 أبريل المقبل.

وطالبت المدارس الثانوية على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي الطلاب، بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة المنازل، استعداداً للامتحانات حتى يتم إصدار أرقام جلوس لهم.

استمارة الثانوية العامة 2023 للطلبة المنازل

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من طلاب المنازل للثانوية العامة بإرفاق عدد من الأوراق خلال تقديم الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي2022/2023 وهي كالتالي:

- ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

- بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي أو ما يعادلها موضحاً بها اللغة الثانية.

- بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي.

- شهادة ميلاد الطالب «كمبيوتر».

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6 علي أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملاً أسفل الصورة وخلفها طبقاً لشهادة الميلاد.

- استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة.

- يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتتولي الإدارات التعليمية (شئون الطلبة والامتحانات) مراجعة استمارات الطلبة المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التي يتقدم إليها الطلاب.