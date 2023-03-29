نقابة الصحفيين تنظم إفطارا جماعيا وتكرم القدامى في ذكرى تأسيسها

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تنظيم حفل إفطار جماعي الثلاثاء المقبل، مع تكريم قدامى النقابيين في ذكرى تأسيس النقابة، وذلك في الدور الثامن بمقر النقابة يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، الموافق 13 رمضان 1444هـ.

حفل مجلس نقابة الصحفيين

وأوضح مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حفل الإفطار مقابل اشتراك رمزي قدره خمسون جنيها فقط، يبدأ الحجز اعتبارا من الخميس الموافق «30 مارس الجاري» وحتى الاثنين الموافق «3 أبريل القادم»، ويتم السداد في خزينة النقابة حتي يمكن حصر أعداد الحاجزين وتجهيز الإفطار بشكل لائق.

احتفال النقابة بمرور 82 سنة

ويعقب الإفطار احتفال النقابة بمرور 82 سنة على إنشائها يحضره النقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور«50» سنة على احتفالات العاشر من رمضان.