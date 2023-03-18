تفاصيل نتائج انتخابات نقابة الصحفيين 2023 بالأسماء والأرقام

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023 عن نتائج انتخابات نقابة الصحفيبن 2023، والتي أسفرت عن فوز الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، هشام يونس، محمد الجارحى، جمال عبدالرحيم، محمود كامل، محمد يحيى، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023.

نتائج انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وجاءت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين 2023 كالآتي: هشام يونس 2094 ،عبدالرؤوف خليفة 2061، جمال عبدالرحيم 2074، محمود كامل 2299، محمد يحيى يوسف 2301.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن نتائج انتخابات نقابة الصحفيين 2023 لجميع المرشحين والتي جاءت على النحو التالي:

1. أبوالسعود محمد محمود عثمان صحفي حر أبوالسعود محمد 618 صوتًا

2. أحمد خليفة دياب عبد الحليم أخبار اليوم أحمد دياب 338 صوتًا

3. أحمد علوي السيد عباس اليوم أحمد علوي 38 صوتا

4. أحمد محمد صبري عبدالحميد الديار أحمد صبري 99 صوتا

5. أسماء محمد حسنين صبرة الفجر أسماء حسنين 239

6. أسماء مصطفى محمد عبد العال صحفي حر أسماء مصطفى 265 صوتا

7. المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز الشناوي الجمهورية معتز الشناوي 291 صوتا

8. تامر محمد عادل محمد البوابة نيوز تامر أفندي 215 صوتا

9. جمال أحمد أحمد عبد الرحيم الجمهورية جمال عبد الرحيم 2074 صوتا

10. حسام الدين راضي محمد راضي صحفي حر حسام راضي 226 صوتا

11. حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي الفجر حسام السويفي 363 صوتا

12. حماد سعيد معتمد صالح الرمحي الدستور حماد الرمحي 1085 صوتا

13. ريمون فرنسيس صادق متى صحفي حر ريمون فرنسيس 411 صوتا

14. سامي محمد كباري عبد الراضي الوطن سامي عبد الراضي 1153 صوتا

15. سعاد السيد حسنين سلام مجلة أكتوبر سعاد سلام 138 صوتا

16. سمية محمود محمد حسن العجوز وكالة أنباء الشرق الأوسط 169 صوتا

17. صبحى محمد محمد أحمد شادي شباب مصر صبحي محمد شادي 164 صوتا

18. عبد الرؤوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفة الأهرام عبد الرؤوف خليفة 2061 صوتا

19. عبد الهادي فتحي عبد الهادي عبد الرازق العالم اليوم عبد الهادي فتحي 90 صوتا

20. عمرو منصور إسماعيل بدر الدستور عمرو بدر 1454 صوتا

21. عوني سيد علي نافع الدستور عوني نافع 71 صوتا

22. عيسى جاد الكريم عيسى مراد روزاليوسف عيسى جاد الكريم

23. فاطمة على حسن على الحاج الغد فاطمة الحاج 68 صوتا

24. قطب عباس الضوي أحمد الغد قطب الضوي 73 صوتا

25. محمد أحمد عبد العال أحمد الكرامة محمد الجارحي 2015 صوتا

26. محمد السيد عبد العزيز الشاذلي اليوم السابع محمد السيد 1450 صوتا

27. محمد السيد موسى سليمان ضبعان صحفي حر محمد الضبعان 434 صوتا

28. محمد رضا مرزوق عباس الموجز محمد فرعون 196 صوتا

29. محمد شبانة عبد العزيز بدوى الأهرام محمد شبانة 1603 أصوات

30. محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباسل الأهرام محمد عبد اللطيف الباسل 210 صوتا

31. محمد كمال حسن علي السيد أخبار اليوم محمد كمال 479 صوتا

32. محمد ممدوح محمد عبد النور على حرحش الجمهورية محمد حرحش 434 صوتا

33. محمد يحيى محمد يوسف أخبار اليوم محمد يحيى يوسف 2301 صوتا

34. محمود كامل محمود بركات أخبار اليوم محمود كامل 2299 صوتا

35. محمود كمال حسين زيدان الأهرام محمود زيدان

36. مساعد أحمد علي عبد الرحيم صحفي حر مساعد الليثي 265 صوتا

37. ممدوح سيد صغير أحمد أخبار اليوم ممدوح الصغير 1644 صوتا

38. هشام محمد محمد يونس الأهرام هشام يونس 2094

39. هيثم فوزي حامد رخا الأهرام هيثم فوزي رخا

40. وفاء محمد بكري موسى المصري اليوم وفاء بكري. 780 صوتا