عبدالمحسن سلامة لـ قصواء الخلالي: التنوع ليس غريبا على نقابة الصحفيين.. ونخلع الرداء الحزبي على بابها

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أنّ التنوع ليس غريبا على نقابة الصحفيين، إذ أنها نقابة التنوع، لافتًا إلى أنه شرُف بالعمل نقيبا للصحفيين، وكان معه هذا التنوع، حيث تعاون مع 5 من المختلفين معه في الرأي، ويتمتع معهم بصداقة قوية وعزيزة، ويلتقي بهم في كل المناسبات.

خلع الرداء الحزبي

أضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «هناك مقولة مهمة وأشار إليها خالد البلشي نقيب الصحفيين، عندما قال نخلع الرداء الحزبي على باب النقابة، وهذه المقولة دستور عملنا النقابي، عندما ندخل نقابة الصحفيين فنحن صحفيين بالأساس».

وتابع رئيس مجلس إدارة الأهرام، أنه تعرض إلى موقف عندما كان نقيبا للصحفيين، لم يتعرض له إلا إبراهيم نافع أثناء تغيير القانون 93 لسنة 95، الذي أستبدل بالقانون 96 لسنة 1996، الذي عُدل بدوره إلى القانون 180 لسنة 2018 في دورته النقابية، وكان معه في هذه الدورة خالد ميري.

التعديلات بإجماع الآراء

وأوضح: «تمت التعديلات بإجماع آراء مجلس نقابة الصحفيين، أدرنا حوارا معمقا، انتهى في النهاية إلى إقرار التعديلات التي اتفقنا عليها بإجماع الآراء، القصة ليست من مع أو من ضد، لكن أين المصلحة، فقد أشار ضياء رشوان إلى وجود ملفات كثيرة وثقيلة ومتعددة للنقابة، وستنتقل من ملف إلى آخر ومجلس إلى آخر».