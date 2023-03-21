ضياء رشوان لقصواء الخلالي: قانون نقابة الصحفيين لم يشهد تعديلا منذ إقراره في 1970

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن قانون نقابة الصحفيين الوحيد الذي لم يعدل في مصر، وهو آخر قانون وقعه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قبل وفاته في 1970.

وأضاف «رشوان»، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصحفيين حراس مهنتهم وقانونهم، والمادة 77 من الدستور توجب أخذ رأي أعضاء النقابة، ولن يفرط أحد في مواد الحقوق والحريات، ولن يستطيع أحد مسها.

الاتحاد الاشتراكي في القانون

وقال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن كل النقابات المهنية في مصر تطلب تعديل قوانينها؛ نظرا لأن جزءا من قوانينها به مواد تتحدث عن الاتحاد الاشتراكي، ونتيجة لجنة القيد لا بد أن تحصل على إذن وزير الإرشاد القومي الذي لم يعد موجودا حاليا.

تعديلات القانون

ولفت «ميري» إلى أنه يمكن تقديم تعديلات قانون نقابة الصحفيين للحوار الوطني، وليس للبرلمان مباشرة في البداية.