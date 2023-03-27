نقابة الصحفيين تعلن تشكيل نصف هيئة المكتب واللجان: الباقي يوم الأربعاء

عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعه الأول بتاريخ 26 مارس 2023 برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، بحضور جميع أعضاء المجلس، محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، إبراهيم أبو كيلة، هشام يونس، محمود كامل، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، محمد يحيى يوسف، دعاء النجار، عبد الرؤوف خليفة، ومحمد الجارحي.

اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

وناقش مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل هيئة المكتب ولجان المجلس، وقرر بعد التوافق بالإجماع ما يلي:

1- السكرتير العام: جمال عبدالرحيم

2- أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية: محمد خراجة

3- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد: هشام يونس

4- وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات: إبراهيم أبو كيلة

5- وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشؤون العربية والمتابعة: حسين الزناتي

6- وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية ورئيس لجنة الشعب والروابط: محمود كامل

7- وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا: محمد يحيى يوسف

8- رئيس لجنة الإسكان: عبد الرؤوف خليفة

9- رئيس لجنتي المرأة والنشاط: دعاء النجار

10- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية: محمد الجارحي

11- السكرتير العام المساعد: دعاء النجار- محمد الجارحي

تشكيل أعضاء هيئة المكتب

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين استكمال باقي التشكيل في اجتماعه المقبل مساء الأربعاء الموافق 29 مارس 2023.