إصابة 14 شخصا في حادث مروع طريق شبين الكوم طملاي بالمنوفية 

شهد طريق شبين الكوم طملاي في محافظة المنوفية، وقوع وحادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص ونصف نقل على الطريق، ما تسبب في إصابة 14 شخصا بينهم إصابات خطيرة، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي

فور تلقي الإخطار بالحادث، دفعت هيئة الإسعاف بالمنوفية، بقيادة الدكتور أيمن عباس مدير المرفق، بعدد كبير من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلي المستشفى الجامعي بشبين الكوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الحادث.

استمرار الحركة المرورية على طريق شبين الكوم طملاي

ونتج عن الحادث تدمير كبير في السيارتين، كما دفع مرور المنوفية بعدد من السيارات لإزالة آثار الحادث، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرت الحركة المرورية بشكل طبيعي بعد وقوع الحادثة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروع على طريق طملاي شبين الكوم، إثر تصادم سيارة ميكروباص وأخري ربع نقل، وأصيب 14 شخصًا، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.