«الدفاع البريطانية»: بلدة باخموت الأوكرانية ستظل محل نزاع

رجحت وزارة الدفاع البريطانية، أن تظل بلدة باخموت بمدينة دونباس شرق أوكرانيا، محل نزاع، كما كانت خلال الأسبوعين الماضيين، رغم مزاعم وسائل إعلام روسية الأحد الماضي، بسيطرة «فاجنر» بشكل كامل على مجمع «آزوم» شمال مدينة باخموت.

وذكرت الوزارة- في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر «تويتر» - اليوم الأربعاء، أنه مع تأكيد إطلاق فاجنر الآن سراح ما لا يقل عن 5000 أسير مقاتل، فمن المتوقع أن يؤدي النقص في عدد الأفراد إلى إعاقة الجهود الهجومية الروسية في هذا القطاع، وأن أحد الإنجازات الرئيسية للعمليات الأوكرانية الأخيرة هو دفع مقاتلي مجموعة فاجنر الروسية للتراجع عن طريق «0506».

وأفادت بأن القتال في بلدة باخموت مستمر بالرغم من أن الهجمات الروسية لا تزال عند مستوى منخفض مقارنة بالأسابيع الأخيرة.

وأشارت الاستخبارات البريطانية إلى أن هذا الطريق الريفي الصغير أصبح خط إمداد مهم للمدافعين الأوكرانيين، لافتة إلى أن فاجنر كانت في السابق على بعد بضع مئات من الأمتار من هذا الطريق.