قائد الجيش الأوكراني: أحبطنا الهجوم الروسي على باخموت الشرقية ومحيطها

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القائد العام للقوات الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، أكد اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تمكنت من إحباط الهجوم الروسي على مدينة باخموت الشرقية ومحيطها، حيث يجري حاليًا تثبيت الوضع، فيما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم الروسي المستمر منذ شهور على المدينة قد توقف، ويرجع ذلك بالأساس إلى الخسائر الفادحة في القوات.

تواصل القتال العنيف

وتعتبر باخموت هدفًا رئيسيًا لروسيا التي تحاول السيطرة على منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية بالكامل، وعبّر الزعماء الروس في وقت ما عن ثقتهم في أن المدينة ستسقط قريبًا، لكن مثل هذه الروايات تراجعت مع تواصل القتال العنيف، فيما قال «زالوجني» في منشور عبر تيليجرام بعد محادثة مع نظيره البريطاني توني راداكين: «اتجاه باخموت هو الأصعب. جارٍ تثبيت الوضع بفضل الجهود الجبارة لقوات الدفاع».

المتحدث العسكري الأوكراني

فيما ذكر المتحدث العسكري الأوكراني سيرهي شيريفاتي قوله إن الهجمات الروسية في باخموت ومحيطها انخفضت إلى أقل من 20 هجومًا في اليوم مقارنة بثلاثين أو أكثر سابقًا، بينما قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على فيسبوك إنه جرى اليوم السبت صد الهجمات الروسية في أفدييفكا ومحيطها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.