تنظيم قافلة طبية للكشف الطبي على المرضى غير القادرين مجانا بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع جمعية الأورمان، اليوم الأربعاء، قافلة طبية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 95 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية «جماجمون»، بمركز بدسوق، وقرية «إبشان»، بمركز بيلا، وقرية «قزمان»، بمركز قلين، ومدينة الرياض، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

وأوضح «مسلم»، إن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة قامت على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك».

إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان

وأفاد «شعبان»، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، لافتاً أن كل ذلك بالمجان تمامًا.

الجدير بالذكر، أن جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».