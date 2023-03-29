مريم فخر الدين في إعلان المشط العجيب خلال فترة الخمسينيات.. لكي وفرد الشعر

تمتلك الإعلانات القديمة رونقا خاصا، وتجذب الجمهور، خاصة إذا كانت لفنان شهير من الزمن الجميل، وهو ما نرصده اليوم ضمن سلسلة تنشرها «الوطن» في شهر رمضان عن الإعلانات القديمة المرتبطة بالمجال الاقتصادي.

وفي الخمسينيات وتحديدا عام 1959 ظهرت الفنانة مريم فخر الدين في إعلان لمشط باسم «أبو شادي»، ويحتوي على عدد من المميزات حسبما نشر في الإعلان القديم.

إعلان المشط العجيب موديل 1959

وجاء نص الإعلان الذي ظهرت فيه الفنانة مريم فخر الدين وهي تحمل المشط وتستخدمه لشعرها: «فاتنة الشاشة مريم فخر الدين تقول: حاذري التقليد واطلبي المشط العجيب».

مشط لكي وتنسيق وفرد الشعر

وأضاف الإعلان: «المشط العجيب موديل 1959 بالإتيكيت المذهب باسم أبو شادي، لكي الشعر وتنسيقه وفرده»، وبعد ذلك ظهر اسم أبو شادي بخط كبير وعنوان ورقم تليفون للتواصل بالقاهرة.

يذكر أن الفنانة مريم فخر الدين ظهرت في عدد من الإعلانات القديمة سواء لصابون أو مشط أو سمنة وغيرها.