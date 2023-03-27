ثلاجات بـ70 جنيها من «إيديال» عام 1964.. كاش وتقسيط على 24 شهرا

الإعلانات القديمة دائما ما تجذب انتباه المشاهدين، وتجعلهم يريدون التطلع على أسعار زمان وإمكانيات السلع والطريقة المعلن بها، لذا تنشر «الوطن» سلسلة عن الإعلانات القديمة المرتبطة بالمجال الاقتصادي.

وفي العام 1964، أعلنت شركة إيديال عن تصنيع ثلاجة 6 قدم وكان المنشور بالأبيض والأسود وينص على إمكانية الدفع كاش أو التقسيط لمدة 24 شهرا.

إعلان قديم لثلاجة إيديال والمقدم 9 جنيهات فقط

وجاء في الإعلان القديم «ادفع 9 جنيهات لتحصل على أجمل ثلاجة عملية»، وصورة ثلاجة داخلها منتجات من الحليب والعصائر والخضراوات والحلويات وغيره، وفي آخر الإعلان تفاصيل الدفع والسعر.

سعر ثلاجة إيديال عام 1964

وكانت سعر الثلاجة الإيديال لعام 1964، 70 جنيهًا نقدا، وتقسيط دفعة أولى 9 جنيهات وقسط شهري 2 جنيه و900 مليم، لمدة 24 شهرا.