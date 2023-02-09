إصابة مسن ببتر في «مشط القدم» إثر سقوطه من قطار بسوهاج

سقط رجل تجاوز السبعين من عمره من قطار «القاهرة - أسوان»، في محطة الحمادية بسكك حديدية سوهاج، أثناء محاولة القطار للتهدئة قبل دخوله محطة سكك حديد سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من شرطة السكك الحديدية، بأنه أثناء محاولة المدعو «أحمد. م. ع. ب»، 78 عاما، بالمعاش، ويقيم في محافظة بورسعيد، النزول من القطار إٍسباني «أسوان – القاهرة»، أثناء تهدئته بمحطة سكة حديد الحمادية «محطة فرعية»، وغير مخصص الوقوف بها بدائرة مركز سوهاج، اختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار، ما نتج عنه إصابته ببتر في مشط القدم اليمني.

الانتقال لموقع الحادث

وجرى على الفور الانتقال لموقع الحادث، وتبين إصابة السبعيني، ونقل بواسطة سيارة مرفق إسعاف سوهاج لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث.