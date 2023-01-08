ذكرى ميلادها.. كيف تغيرت علاقة مريم فخر الدين بشقيقها بسبب الفن

ملامح جميلة وهادئة، ذات حضور جذاب، صاحبة الموهبة الفنية التلقائية، اتسمت بالرقة والأناقة على الشاشة المصرية، دفعت جمهورها لانتظار أفلامها، لقبت بـ«حسناء الشاشة» و«فاتنة السينما المصرية»، إنها النجمة مريم فخر الدين، التي تحل اليوم ذكرى ميلادها حيث ولدت يوم 8 يناير 1933.

انطلقت الفنانة مريم فخر الدين، بقوة في السينما المصرية عن طريق المصادفة، لتترك أفلام ذات جماهيرية كبيرة، فأنها علامة فارقة في تاريخ الفن المصري، بعد أن تركت ميراثًا لا يمحيه الزمن.

الشقيقان فرقتهما الحياة المهنية

وروت مريم فخر الدين، في لقاء نادر لها على شاشة روتانا كلاسيك، في برنامج «لسه فاكر»، تفاصيل علاقتها بشقيقها يوسف فخر الدين، موضحة أنها لم تعرف عنه شيئا منذ أن كبرا وكل منهما اتجه لحياته الخاصة وانشغلا بأعمالهما الفنية.

«يوسف معنديش أي فكرة عنه بيعمل ايه هو في وادي وانا في وادي، على قد ما واحنا صغيرين مكناش بنسيب بعض دلوقتي منعرفش حاجة عن بعض» حسب حديث مريم فخر الدين خلال لقائها، مشيرة إلى أنها كانت تربطها علاقة قوية بشقيقها منذ الصغر.

المناسبات فقط تجمع الشقيقين

«أنا كنت أشطر منه في المدرسة وبكتبله الدرس بتاعه، ولما كبرنا الدنيا فرقتنا، قليل أوي لما نتقابل في المناسبات عشان أمي هي اللي بتجمعنا» هكذا عبرت «فخر الدين» خلال حديثها، مضيفة أن شقيقها من الناحية الفنية لم يأخذ حقه، فهو يمتلك موهبة تصل به لمكانة أعلى مما وصل إليها.