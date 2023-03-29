القبض على متهم ببيع «ريسيفرات» لفك شفرة القنوات الفضائية بالزقازيق

ألقت الأجهزة الامنية القبض على متهم ببيع أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، بالزقازيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المحل المشار إليه ، وأمكن ضبط (مالك المحل) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (55 جهاز "ريسيفر" ماركات مختلفة محملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص –جهاز "وحدة معالجة مركزية" محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة - عدد 3 جهاز أنتنا هوائى إستقبال لاسلكى بعيد المدى) وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالف الذكر بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.