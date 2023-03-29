«الداخلية» تعقد مؤتمرات مع طلاب المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات

واصلت وزارة الداخلية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية بمخاطر المواد المخدرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي الإعدادية والثانوية، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تمّ عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية في ضبط العديد من القضايا والتي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.