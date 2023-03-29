محافظ بورسعيد: الدولة تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وإيمان جاد مدير عام المجلس القومي للسكان، ومديري مديريات الصحة والأوقاف وهيئة الرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة و الأزهر والكنيسة وثقافة بورسعيد، والقوى العاملة، ومركز إعلام بورسعيد والمجلس القومي للمرأة وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مشيرا أن هناك تغيير ملموس في الشارع البورسعيدي نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوها أن الدولة المصرية تشهد عصرًا جديدًا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

توصيات الجلسة السابقة

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير المجلس الإقليمي للسكان، نتائج توصيات الجلسة السابقة ، كما تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات و المؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء في المجلس. ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، و أعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعي والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس في التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

إعادة بناء المواطن

وأوضح محافظ بورسعيد أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة، كما ناقش محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس القومي للسكان لتحقيق أهداف المجلس في التوعية بمختلف القضايا المجتمعية،

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمي للسكان في تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع ، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق افضل النتائج في مختلف قضايا الوعي المجتمعي.