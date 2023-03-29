أسعار العائد على حساب جاري الصفوة من بنك التعمير والإسكان والمميزات

كشف بنك التعمير والإسكان عن حسابات جارية لشهر مارس من بينها حساب جاري الصفوة وهو مخصص للأفراد والحد الأدنى لفتح الحساب 100 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر مارس 2023 على حساب جاري الصفوة، يتم احتساب سعر العائد يوميًا ويضاف في نهاية كل شهر.

مميزات حساب جاري الصفوة

ويتم التعامل عليه بموجب دفاتر شيكات، ويمكن التعامل بموجب توكيلات، ويمكن للعميل تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافتها لحسابه الجاري، وسداد الالتزامات الدورية من الحساب.

أسعار العائد على حساب جاري الصفوة

وبالنسبة لسعر العائد من بنك التعمير والإسكان على حساب جاري الصفوة يحصل صاحب الشريحة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه على 5%، والمبلغ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه 6%.

والعائد لمبلغ المليون جنيه حتى 2 مليون جنيه 7%، والأكثر من 2 مليون جنيه يكون العائد 8%، والأوراق المطلوبة لفتح حساب جاري الصفوة في بنك التعمير والإسكان نسخة من بطاقة الرقم القومي ومستند تحديد محل الإقامة، وإثبات جهة العمل ونموذج التوقيعات الخاص بالعميل.