قروض التمويل العقاري من بنك التعمير والاسكان: فترات سداد تصل لـ 30 عاما

تتيح البنوك المصرية العديد من القروض للأفراد لتمويل احتياجاتهم والسداد على مدد زمنية متفاوتة بحسب برنامج القرض، وتتنوع البرامج بين القروض الشخصية وقروض التمويل العقاري والعديد من المنتجات الأخرى لسد الاحتياجات المختلفة.

ويمنح بنك التعمير والاسكان 3 برامج لـ التمويل العقاري للأفراد التي تساعدهم على شراء وحدات سكنية وسداد سعر الوحدة على أقساط لفترات تصل إلى 30 عام وفائدة متناقصة 3%.

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

يمنح بنك التعمير للأفراد المصريين قرض بفائدة 3% متناقصة والتي تعادل 1.7% ثابتة، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، فيما تصل قيمة القرض حتى 90% من قيمة الوحدة المراد تمويلها.

فيما لابد أن تطابق الوحدة المراد تمويلها في إطار المبادرة الشروط مثل أن تكون أرض العقار مرخصة وتم تسجيل الوحدة، وكذلك لابد من استيفاء العميل لبعض الشروط وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة.

التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

يتيح بنك التعمير والاسكان قرض التمويل العقاري لتموسطي الدخل في اطار مبادرة البنك المركزي، بفائدة متناقصة 8% وتعادل 4.57% وفترات سداد تصل إلى 20 عام، وقيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة العقارية.

التمويل العقاري خارج المبادرات

قرض التمويل العقاري من «التعمير والاسكان»، بفائدة متناقصة تتراوح بين 14 إلى 15% وتعادل 8 إلى 8.57%، فيما يشترط البنك تحويل الراتب كضمان، وفترات السداد تصل إلى 10 سنوات، وتصل قيمة القرض حتى 80% من سعر الوحدة.