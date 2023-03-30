يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الخميس 2023-3-30 للإيقاف عن تناول طعام السحور لبدء ساعات الصيام في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك

موعد صلاة الفجر في بورسعيد الیوم

تحرص «الوطن» على تقديم خدمة مواعيد الصلاة منها أذان الفجر اليوم في بورسعيد الخميس 2023-3-30 وقد أعلنت هيئة المساحة المصرية

موعد آذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:14 صباحا، كما حددت الشروق الساعة 5:43 صباحا

والظهر 11:56صباحا

العصر 3:27 مساء

المغرب 6:09 مساء

العشاء 7:28 مساء

عدد ساعات الصیام الیوم الخميس 2023-3-30 في بورسعيد

تبدأ الصيام منذ الفجر حتى مغرب اليوم ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 2023-3-30 في بورسعيد حوالي 14 ساعة صيام وتبدأ عقب أذان الفجر في الساعة 4:14 صباحًا وتنتهي في 6:09 مساءً، ثم يفطر المسلمون عقب أذان المغرب بتناول البلح واللبن والمشروبات المعتاد تناولها بعد الصيام في شهر رمضان المبارك وبعدها يؤدي المسلمون صلاة المغرب ثم يتناول وجبة الإفطار ليستكملوا صلاة العشاء والتراويح.