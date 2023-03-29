نائب محافظ البحيرة تشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر وتكرم الفائزين

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التي تم نظمتها منطقة البحيرة الأزهرية بمركز إعداد القادة بدمنهور، بمناسبة الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1083 عاماً على تأسيس تلك المؤسسة العريقة وبالتزامن مع احتفالات مماثلة بجميع محافظات

واستهلت نائب محافظ البحيرة كلمتها بتقديم خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وإلى جميع قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف، مؤكدة أن الأزهر مؤسسة عريقة تحمل راية الإسلام الوسطي والمستنير.

الأزهر المرجع الأساسي في كافة العلوم

وأشارت إلى أن الأزهر يعد المرجع الأساسي في كافة العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ويقع على عاتقه مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين ومواجهة الفكر المتطرف بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية.

الأزهر مؤسسة متكاملة

وأشارت إلى أن الأزهر الشريف ليس جامعاً وجامعة فقط، بل مؤسسة متكاملة الأركان، تقدم إسهامات في كافة القطاعات والمجالات فهو يجمع بين العلوم الشرعية والاندماج في المجتمع.

كما أن جامعة الأزهر تعد أقدم جامعة إسلامية عرفها العالم منذ القرن الرابع الهجري وثالث أقدم جامعة في العالم والتي تمارس دورها التعليمي والفكري والثقافي حتى الآن.

حصول الأزهر الشريف على مجموعة من جوائز التميز الحكومي

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بحصول الأزهر الشريف على مجموعة من جوائز التميز الحكومي للعام الثاني على التوالي من دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث حصدت مشيخة الأزهر المركز الأول لفئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

كما أشارت أن جامعة الأزهر جاءت في المركز الثالث في نفس الفئة، كما حصل مركز الأزهر العالمي للفتوى على جائزة أفضل فريق عمل، وتم اختيار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كأفضل رئيس قطاع في جائزة التميز الحكومي.

هذا وقد قام رئيس منطقة البحيرة الأزهرية باستعراض دور الأزهر ومناهجه في تعليم أبنائه من المصريين والوافدين، وقدم نبذة عن تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشاءه حيث كان جامعا وجامعة منذ اللحظة الأولى.

وفى ختام الاحتفالية قامت الدكتورة نهال بلبع، بتكريم الفائزين في مسابقة «دور الأزهر في حفظ الدين والوطن».