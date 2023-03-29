«الكهرباء»: 475 مليون جنيه لاستيعاب التوسعات العمرانية في البحيرة

قال المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنّ الشركة تسعى لتنفيذ خطة استثمارية طموحة بـ475.394 مليون جنيه للعام المالي 2023-2024 من خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض للمهمات المتهالكة وخطة التوسع والجديد بإنشاء خطوط جديدة لمجابهة واستيعاب التوسعات العمرانية وتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية بنطاق الشركة، والذي يمتد باتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح، وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حي العامرية) حيث مستهدف تنفيذ عدة أعمال.

المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية طموحة

وأشار عبدالشافي خلال رئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال أعمال الجمعية العامة العادية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لمناقشة واعتماد الخطة والموزانة للشركة للعام المالي الحالي «2023-2024» إلى أنّه من المستهدف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية طموحة، كما يلي.

شبكة الجهد المتوسط

- إنشاء مغذيات وتفاريع جديدة بطول 41 كم موصلات هوائية + 115.7كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- إحلال وتجديد 56 كم خطوط هوائية + 2 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

شبكة الجهد المنخفض

- مستهدف تركيب 17 محولا توزع جديد بإجمالي قدرة 3.35م.ف.أ.

- تغيير المحولات بنظام السلاسل التبادلية حيث مستهدف تركيب 30 محولا توزيع جديد لرفع قدرات 92 محولت توزيع تعدت أحمالها الحمل المقنن.

- مستهدف إنشاء سورتيهات جديدة بشد موصلات معزولة بطول 78.2 كيلومتر ومد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 5.1 كم.

- مستهدف إحلال الموصلات المتهالكة بشبـة الجهد المنخفض بطول 658.4كم وتغيير كابلات جهد منخفض متهالكة بطول 8.9 كم.

تحسين معامل القدرة

- تم تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بإجمالي سعة 571.008 ميجا.فار ومن المتوقع تركيب 3.6 ميجا فار حتى 30/6/2023 ومستهدف تركيب مكثفات سعة 8 ميجا فار خلال العام المالي 2023/2024 ليصبح إجمالي ما تم تركيبه (582.608) ميجا فار بنسبة 21.9% من الحمل الأقصى المستهدف وتحقيق معامل قدرة 0.94 بخطة 2023/2024.

ويستهدف تركيب مكثفات لكبار المشتركين والقوى المحركة حسب الأحمال على الطبيعة في المواقع وطبقا للدراسة الفنية.

تعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية

- مستهدف تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقيمة 35 مليون جنيه

منظومة العدادات الذكية

- مستهدف تركيب 15804 عداد ذكي بإجمالي تكلفة 85.214 مليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024 ضمن خطة التحول للشبكة الذكية لرفع مستوى الخدمات باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.

الحمل الأقصى للشركة

- مستهدف 2660 م.وات للعام المالي 2023-2024 مقابل 2567 م.وات متوقع للعام المالي 2022/2023 بمعدل تطور 3.6 %.

مؤشرات الأداء التجاري

يبلغ إجمالى عدد المشتركين المستهدف بالعام المالي 2023-2024 نحو 2816047 مشترك مقابل عدد 2694755 مشترك متوقع بالعام المالى 2022-2023.

كمية الطاقة المباعة

ولفت إلى أنّ الشركة تهدف لتحقيق كمية طاقة مباعة خلال العام المالي 2023-2024 قدرها 12107.11 مليون ك.و.س بمعدل تطور 7.4% عن المنتظر تحقيقها خلال العام المالي 2022-2023 وقدرها 11273.078 مليون ك.و.س بزيادة قدرها 834.032 مليون ك.و.س، ومستهدف 15.64% للعام المالي 2023-2024 مقابل 18.5% متوقع للعام المالي 2022-2023.

نسب التحصيل

وأشار إلى أنّ نسبة التحصيل النقدي المستهدفة للعام المالي 2023-2024 من الإصدار للإصدار «دون التوصيلات والدفعات المقدمة» نحو 95.91% مقابل نسبة متوقعة 94.4% للعام المالي 2022/2023، ونسبة التحصيل النقدي المستهدفة من المتأخرات للمتأخرات بالعام المالي 2023-2024 نحو 27.5% مقابل نسبة متوقعة 11.7% للعام المالي 2022-2023.