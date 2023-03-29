تفاصيل شراء شهادة المرابح الثلاثية الإسلامية من البنك الزراعي المصري

كشف البنك الزراعي المصري عن الشهادات الإسلامية لشهر مارس 2023، من بينهم شهادة المرابح الثلاثية وتكون مدتها 3 سنوات.

وبحسب جدول الشهادات الإسلامية من البنك الزراعي المصري لشهر مارس 2023، على شهادة المرابع الثلاثية الإسلامية، فئة الشهادة ألف جنيه و5 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، ودورية صرف العائد ربع سنوي تحت الحساب.

تفاصيل شهادة المرابح الثلاثية الإسلامية

ويُحسب العائد من تاريخ يوم العمل التالي لشراء شهادة المرابح الثلاثية الإسلامية، ويزيد العائد 1% عن عائد التوفير، فيما يتم احتساب العائد في نهاية العام حسب نتائج الأعمال المحققة وبحسب مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبالنسبة لاسترداد الشهادة، يكون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاسترداد المحددة بالبنك الزراعي، ومن مميزات شهادة المرابح الثلاثية، أن الشهادة أسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

مميزات شهادة المرابح الإسلامية

ويتيح البنك الزراعي إمكانية الشراء بدون حد أقصى، وقيمة الشهادة وعوائدها و كذلك قيمة استردادها أو استحقاقها معفاة من كل أنواع الضرائب ، وإمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.