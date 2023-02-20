تفاصيل فتح حساب توفير من البنك الزراعي المصري.. العائد كل 3 أشهر

يقدم البنك الزراعي المصري، عائدا تنافسيا على حسابات التوفير بالجنيه المصري، بما يتناسب مع جميع شرائح وفئات المجتمع من حيث المدة والقيمة والفائدة.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات حسابات التوفير بالجنيه المصري من البنك الزراعي وتفاصيل حساب التوفير ومميزاته، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء.

مميزات حسابات التوفير بالجنيه المصري:

- عائد دوري كل 3 أشهر.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه.

- إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من أي فرع من فروع البنك.

- عائد معفي من كافة أنواع الضرائب.

- إمكانية الإقتراض بضمان حسابات التوفير.

- إصدار بطاقة صراف آلي للحساب.

- إمكانية السحب من آلات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميا.

- إمكانية فتح حساب التوفير بأسماء القصر.

- إجراء التحويلات من وإلى حساب توفير العميل.

- إصدار شهادات الإيداع وإضافة العائد إلى حساب التوفير.

- إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير.

- تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.

- يمكن لصاحب الحساب توكيل الغير في السحب والإيداع.

المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير

- العملاء الجدد: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – أو جواز السفر للأجانب ساري.

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر «وقرار الوصاية إن وجد».

- استيفاء طلب فتح حساب توفير.

- استيفاء نموذج أعرف عميلك K.Y.C.

من لهم حق فتح الحساب:

- المواطنون المصريون.

- الأجانب بشرط إقامة سارية لمدة 6 شهور.

- قاصر «بالولاية أو الوصاية».