كل ما تريد معرفته عن عائد الودائع الإسلامية من البنك الزراعي المصري

كشف البنك الزراعي المصري عن أسعار العائد على المعاملات الإسلامية لشهر مارس 2023، من بينها الودائع للأفراد ولآجل بالعملة المحلية، والمدة عامين، والحد الأدنى 5000 جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الزراعي المصري لشهر مارس 2023، على الودائع الإسلامية، تكون دورية صرف العائد ربع سنويًا، يصرف تحت الحساب، والعائد يزيد 10% من عائد التوفير، ويحتسب العائد في نهاية العام حسب نتائح الأعمال المحققة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية،

الودائع الإسلامية من البنك الزراعي المصري

ويمكن إبرام الوديعة من أي فرع من فروع البنك للمعاملات الإسلامية، ويوفر البنك إمكانية كسر الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق.

مميزات الودائع الإسلامية من البنك الزراعي

ويتيح البنك الزراعي المصري إمكانية إضافة قيمة العائد على أصل الوديعة أو إضافته لحساب العميل «الجاري أو التوفير» بناء على رغبته، ويمكن إبرام وديعة بأسماء القُصر حتى بلوغهم السن القانوني مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة.