تفاصيل فتح حساب التوفير الإسلامي من البنك الزراعي المصري

كشف البنك الزراعي المصري، عن المعاملات الإسلامية لشهر مارس 2023، تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وبينها حساب التوفير الإسلامي، ويصرف العائد كل 3 أشهر تحت الحساب، ويتم احتساب العائد في نهاية العام حسب نتائج الأعمال المحققة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

والحد الأدنى لفتح حساب التوفير الإسلامي من البنك الزراعي المصري، 100 جنيه، ومن المزايا بحسب وصف البنك على الموقع الرسمي، إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من أي فرع من فروع البنك، ويكون العائد معفي من جميع أنواع الضرائب.

حساب التوفير الإسلامي

ويمكن فتح حساب التوفير بأسماء القصر، كما يمكن فتح التوفير الإسلامي مشترك، وإجراء التحويلات للعميل داخل وخارج مصر، وإصدار شهادات الإيداع أو إبرام ودائع بالخصم من حساب التوفير وإضافة العائد إلى حساب التوفير للصرف منها في أي وقت.

مميزات حساب التوفير الإسلامي

وإضافة إلى إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير وتحويل المرتب أو المعاش إلى الحساب، يمكن لصاحب الحساب توكيل غيره في السحب والإيداع، وإمكانية استهراج كشف حساب للعميل حسب رغبته.

ويطلب البنك من العميل لفتح حساب التوفير الإسلامي، صورة من بطاقة الرقم القومي، وإستيفاء طلب فتح حساب توفير، ونموذج اعرف عميلك.