محافظة مطروح تحتفل بالمرأة المصرية وتُكرم الأمهات المثاليات

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالية المحافظة بعيد المرأة والأمهات المثاليات لعام 2023 بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والقيادات الدينية من الدين الإسلامي والمسيحي وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية وأُمهات مطروح المكرمات وأسرهن.

الأمهات المثاليات

وكرم محافظ مطروح، الأمهات المثاليات بالمحافظة واللاتي جرى اختيارهن من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام للمحافظة، وعددا من النماذج المشرفة وقصص كفاح للمرأة بمدن ومراكز المحافظة وجرى إهدائهن شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا وعرفانا لهن وقصص كفاحهم، التي أدخلت الفرحة والسرور على المكرمات والأمهات المثاليات بالمحافظة.

فقرات فنية لكورال التعليم

وتضمنت احتفالية محافظة مطروح فقرات فنية لكورال التربية والتعليم عن الأم وشهر رمضان المبارك وكلمات من رجال الدين الإسلامي والمسيحي عن فضل الأم ومكانتها في جميع الأديان السماوية وعرض فيديو عن المكرمات لاقى إعجاب واستحسان الحضور.

لجنة اختيار الأمهات

كما وجه محافظ مطروح ببيان الشكر للجنة اختيار الأمهات المثاليات برئاسة السكرتير العام بمديرية التضامن الاجتماعي ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وعلى جهود التنظيم الجيد للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام لحفل اليوم وظهوره بالشكل المشرف واللائق بالأمهات المثاليات والمرأة.