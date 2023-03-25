تأجيل حفل تكريم الأمهات المثاليات بسبب الطقس السيئ في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية تأجيل حفل عيد الأم، والذي كان مقررا له غدا الأحد، إلى يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة، وذلك لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على المحافظة خلال الساعات الماضية.

وتواصلت أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق بعد موجة الطقس والسحب الرعدية والبرق والرعد التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، وسط تحسن نسبي للأحوال المناخية، وتوقف الأمطار في الوقت الحالي

انتشار المُعدات للتعامل السريع مع أمطار القليوبية

في سياق متصل، تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي شهدتها المحافظة ولتسهيل الحركة المرورية بعددٍ من طرق وأنفاق المحافظة من بينها منطقة الفلل بمدينة بنها ونفق شعراوي والطريق الزراعي ونفق الحدادين ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكي.

وأوضح محافظ القليوبية أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشددَ «الهجان» على الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشدداً على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وفي السياق ذاته أشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتاً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مُضيفاً أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.