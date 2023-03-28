حزب «مستقبل وطن» يكرم عددا من الأمهات المثاليات بشمال سيناء

كرم حزب مستقبل وطن اليوم عدداً من الأمهات المثاليات بمحافظة شمال سيناء، التي تنظمها أمانة المراة بقيادة دكتور عبير حجاب وبحضور يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم وأمين التعليم والبحث العلمي وعلي غيط مدير مديرية التضامن بشمال سيناء والدكتور سليمان عرادة الأمين المساعد والدكتورة عبير حجاب أمين المرأة وخالد عبدالعاطي والمهندسة ليلي مرتجي والدكتور رائد عبدالناصر أعضاء هيئة مكتب المحافظة وعدد من سيدات ورموز المجتمع السيناوي.

تكريم عددا من الأمهات المثاليات

تأتي هذه الفعالية في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية النائب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ وتنفيذاً لتوجيهات النائب المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام

خلال الاحتفالية جرى تكرم أربعة أمهات مثاليات على مستوى محافظة شمال سيناء والذي وقع عليهن الاختيار طبقاً لشروط ومعايير المسابقة التى تم الإعلان عنها مسبقا، وفازت بجائزة أم الشهيد حسنية محمدعبدالعزيز من مدينة رفح، وفازت بجائزة أم ذوي الهمم الدكتورة أسماء رأفت محمد مدينة العريشن وفازت بجائزة الأم المثالية مريم عيد سليمان مدينة الحسنة.

تكريم الأمهات

وفازت بجائزة الأم المكافحة الدكتور أمل سليمان الخليلي مدينة العريش، وحصلت كل منهن على مبلغ 5 آلاف جنية مقدمة من أمانة الحزب تقديراً لهن ولدورهن المتميز في المجتمع، بالإضافة لمنح الفائزين شهادة تكريم من حزب مستقبل وطن.

كما تم تكريم عدداً من الأمهات والسيدات المتميزات في المجتمع السيناوي اللاتي لهن دور إيجابي في المجتمع، ويأتي التكريم تقديراً من أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء للأمهات ودورهن في رعاية وتنشئة أجيال صالحة ومتميزة لمجتمعها ووطنها ودينها.

وأكد حزب مستقبل وطن بشمال سيناء على دعمه الدائم للمرأة السيناوية ولكل النماذج المشرفة والمتميزة في المجتمع السيناوي، وتأتي الفعالية انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ومشاركته الدائمة في خدمة المواطنين ودعم مؤسسات الدولة في كافة المجالات