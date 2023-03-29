المحكمة تطالب بتوقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق لتغيبه عن الجلسة

أصدرت محكمة باكستانية اليوم الأربعاء مذكرة توقيف ضد عمران خان، رئيس الوزراء السابق، وذلك بسبب تغيبه المتكرر عن المثول أمامها في القضية التي تعرف بـ«التهديد» بحق قاضية بإحدى المحاكم الجنائية.

18 أبريل 2023.. الموعد المقبل لجلسة قضية «التهديد»

كان محامي عمران خان تقدم بالتماس إلى المحكمة لاستثنائه من حضور الجلسات بسبب «تهديدات على حياته»، والذي قوبل بالرفض ليصدر القرار بالتوقيف ويتحدد الموعد المقبل للجلسة التي سيمثل فيها «خان» أمام المحكمة، في يوم 18 إبريل المقبل.

يشار إلى أنَّ القضية تعود إلى تصريحات مثيرة للجدل لـ«عمران خان» والتي اعتبرت بمثابة تهديد لقاضية محكمة جنائية وضباط بشرطة العاصمة، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه بتاريخ 20 أغسطس الماضي في «إسلام آباد» احتجاجاً على اعتقال عدد من معاوينه.

40 قضية وبلاغ في انتظار «خان»

وبحسب السلطات الباكستانية، يواجه «عمران خان» حوالي 40 قضية وبلاغ، فيما يتحدث هو عن 100 قضية وبلاغ ضده على الأقل.

تتعلق البلاغات بقضايا جنائية والحصول على تمويل غير قانوني وأعمال عنف وإرهاب صاحبت تظاهرات تزعمها عمران خان، فيما صدر في حق رئيس وزراء باكستان سابقا مذكرات اعتقال، لكنه نجح في الحصول على كفالات مؤقتة ضد الاعتقال في العديد منها.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية قد وجهت انتقادات للأحزاب السياسية المتناحرة لتقويضها الديمقراطية، فيما يعد عمران خان زعيم المعارضة السياسي الأكثر شعبية في بلاده، كما وقعت العديد من الاشتباكات بين الشرطة وأنصار «خان» خلال الشهر الجاري بسبب قضايا قانونية ادعى رئيس الوزراء السابق «زيفها».

وتواجه الحكومة الائتلافية بقيادة شهباز شريف ضغوط متزايدة من زعيم المعارضة عمران خان قبل الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر.