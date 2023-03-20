الشرطة الباكستانية تعتقل العشرات من مؤيدي عمران خان

أفادت الشرطة الباكستانية وحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، بأن قوات الأمن اعتقلت عشرات من مؤيدي خان ومعاونيه، في مداهمات في مدينتين ضمن حملة تستهدف المشاركين في اشتباكات حدثت مؤخرا مع قوات الأمن، وذلك بحسب ما نشرته وكالة رويترز

صدام في لاهور

ودخل أنصار حزب حركة الإنصاف بقيادة خان في صدام مع الشرطة في لاهور الأسبوع الماضي أثناء محاولة اعتقاله من بيته، قبل أن يصطدموا بالشرطة في إسلام أباد عند وصوله للحضور أمام المحكمة يوم السبت.

اعتقال 285 من المؤيدين

وقال فؤاد تشودري أحد مساعدي خان، لوكالة «رويترز»: «جرى اعتقال حوالي 285 من مؤيدي الحزب في لاهور وإسلام اباد، حيث هاجمت الشرطة منازل جميع كبار الزعماء ليلة أمس».

وكان عمران خان، وهو نجم كريكيت سابق، رئيسا لوزراء باكستان من عام 2018 إلى أن سقط في تصويت بالبرلمان في 2022، وطالب خان منذ ذلك الحين بإجراء انتخابات مبكرة ونظَّم تظاهرات احتجاجية في أجزاء من البلاد لفرض مطالبه، ولكن شهباز شريف، الذي خلفه في رئاسة الوزراء، يرفض طلبه ويقول إن الانتخابات ستعقد في موعدها المحدد في وقت لاحق من هذا العام.

ويتهم خان، 70 عاما، في عدة قضايا قانونية نتج عن إحداها محاولة غير ناجحة لإلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء بسبب عدم حضوره جلسة المحكمة. وأثارت المصادمات بين أنصار خان وقوات الأمن حالة من الفوضى السياسية في باكستان، بينما يتهم خان يزعم أن الحكومة، بمحاولة إقصائه عن المشاركة في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في نوفمبر، وإذا حُكِمَ على خان في أي قضية فإن هذا قد يجبره على التخلِّف عن خوض الانتخابات.