شهادة الاستثمار الدولارية من بنك قناة السويس.. عائد ثابت طوال المدة

كشف بنك قناة السويس عن الشهادات بالعملة المحلية والأجنبية من بينهم شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023، على شهادة الاستثمار الدولارية، تكون بمعدل عائد ثابت طوال فترة المدة ويتم يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

تفاصيل شهادة الاستثمار الدولارية

والشهادة قابلة للاسترداد بعد أول 6 أشهر، وفقا لجدول الاسترداد لدى البنك، وهناك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة يصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

أسعار العائد على شهادة الاستثمار الدولارية

وعن سعر العائد على شهادة الاستثمار الدولارية يكون 5.15% شهريًا، و5.20% ربع سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.30% سنويًا.

وبالنسبة لمستندات المطلوبة من بنك قناة السويس، للعملاء الحاليين طلب اصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات للأفراد، وللعملاء الجدد مستندات فتح حساب، بالإضافة إلى طلب إصدار شهادة الاستثمار الدولارية.