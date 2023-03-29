الحالة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة.. اعرفها قبل الإفطار

شهدت الطرق الرئيسية والمحاور الموجودة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، انتشار حملات مرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون المرور ورصد المخالفات المرورية على قائدي السيارات بشكل يومي، في الوقت الذي تشهد فيه الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين في القاهرة والجيزة كثافات مرورية في حركة السيارات، وذلك قبل ساعة الإفطار اليوم الأربعاء.

الحالة المرورية بمحور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر كثافات متحركة وتستمر حتى ميدان لبنان، أما المتجه من المهندسين إلى أكتوبر فإن هناك تحويلة مرورية بسبب أعمال توسعة المحور وإذا وصلنا إلى شارع الهرم فإنه يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين نتيجة أعمال إنشاء خط المترو الرابع .

كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية

فيما شهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية كثافات مرورية حتى غمرة، وللمتجه إلى العباسية، فإن هناك كثافات بسيطة زادت منذ دقائق بسبب ذهاب المواطنين لمنازلهم قبل انطلاق مدفع الإفطار، كما شهد تقاطع صلاح سالم كثافات بسيطة وغير مؤثرة، كما شهد كورنيش النيل في اتجاه المعادي كثافات متحركة أمام قائدي السيارات.

محور صفط اللبن

كما شهد محور صفط اللبن في الاتجاه من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري توقف تام في حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال، كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون، كثافات مرورية أمام قائدي السيارات .

شارع جسر السويس

كما شهد شارع جسر السويس في الاتجاه القادم من رمسيس والعباسية والمتجه إلى مصر الجديدة وعين شمس والمطرية والمرج والسلام كثافات متحركة أمام قائدي السيارات وسط تواجد لضباط المرور .