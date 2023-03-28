الحالة المرورية في محافظات مصر.. تباطؤ حركة السيارات داخل نفق الأزهر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم لمياء حمدين، الحالة المرورية في شوارع وميادين الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات.

وقالت لمياء حمدين، مقدمة فقرة الحالة المرورية بالبرنامج، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارت القادمة من الجيزة في اتجاه وسط البلد، إلى جانب وجود الكثافات المرورية بالاتجاه العكسي، وكذلك في الاتجاه لميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر.

الحالة المرورية بشارع رمسيس

وأضافت، أنَّ هناك كثافات متحركة في شارعي عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، أما نفق الأزهر يشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم باتجاه ميدان الأوبرا والعكس، متابعة أنَّ المسطح الأرضي في شارع رمسيس يظهر فيه كثافات متحركة وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر حتى شارع أحمد سعيد.

كثافات مرورية على طريق المحور

وأشارت مقدمة فقرة الحالة المرورية بالبرنامج، إلى أنَّ هناك كثافات مرورية على طريق المحور في الاتجاه القادم لميدان لبنان، كما أنَّ هناك كثافات مرورية في اتجاه مدينة السادس من أكتوبر بسبب التحويلة من محور 26 يوليو إلى المهندس شريف إسماعيل.

وتابعت أنَّ محور صفط يشهد كثافات مروية تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما شارع الهرم يظهر عليه كثافات مروية نتيجة التحويلات، منوهة إلى غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، لذلك لابد من الاتجاه في نفق حازم حسن، ثم محور 26 يوليو و محور روض الفرج كبديل للطريق أمام القادمين من طريق الواحات، مضيفة أنه يُفضل اتخاذ الطريق السياحي الجديد.