الحالة المرورية في القاهرة الكبري اليوم.. سيولة على المحاور الرئيسية والميادين

تقوم الإدارة العامة للمرور بشن حملات على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، لتحرير المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بوضع خطة للقضاء على أي كثافات، وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم، كما يستعين رجال المرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال.

سيولة مرورية على الطريق الدائري

وظهرت سيولة مرورية على بعض الطرق وكثافات مرورية فى طرق أخري، حيث ظهرت سيولة مرورية على الطريق الدائري في الإتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب والمتجه الى منطقة الوراق.

كما ظهرت سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

سيولة مرورية أعلى كوبري عباس والجامعة

أما أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، ظهرت سيولة مرورية، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.