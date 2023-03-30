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موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023

كتب:

شاذلى عبدالراضي
12:05 ص | الخميس 30 مارس 2023
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مر الأسبوع الأول من شهر الخير والبركة كنسمات عطرة وعاش الصائمون روحانيات الشهر الكريم في أجواء رمضانية عطرة ويسأل المواطنين في البحر الأحمر في بداية الليلة الثامنة   عن موعد أذان الفجر لأداء الصلاة في وقتها، و تنشر الوطن موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023

حسب هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم اليوم الأربعاء 29-3-2023.

يحين موعد صلاة الفجر في مدينة الزعفرانة  الساعة الرابعة صباحا و 15 دقيقة ،  و  في مدينة رأس غارب يحين في الساعة الرابعة 13 دقيقة  و غي مدينة الغردقة في الساعة الرابعة 13 دقيقة  و في الساعة الرابعة 13 دقيقة في مدينة سفاجا و الساعة الرابعة 12 دقيقة في مدينة القصير و  والساعة الرابعة 11 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر. 

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 30-3-2023 في البحر الأحمر  

كشف محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر  تبدأ من وقت أذان الفجر وحتى موعد أذان صلاة المغرب. 13 ساعة 48 دقيقة.

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بقلم شاذلى عبدالراضي