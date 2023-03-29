مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023

يعيش الصائمون أجواء وليالي الشهر الكريم بنفحات عطرة، ويسأل الصائمون دائما عن مواقيت الصلاة حرصا على الطاعات ولأداء الصلاة في وقتها، من باب التقرب إلى الله.

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في سابع أيام شهر رمضان الكريم في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023، كما يلي.

موعد صلاة الفجر 4:16

موعد صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 6:00

موعد صلاة العشاء 7:16

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ عدد ساعات الصوم في سابع أيام شهر رمضان المبارك في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 29-3-2023 يبلغ 13:44 ساعة ويبدأ من أذان الفجر وحتى أذان صلاة المغرب.