رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وعدد ساعات الصيام

كتب:

شاذلى عبدالراضي
11:58 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

يعيش الصائمون أجواء وليالي شهر رمضان العطرة، ويحرصون على أداء الصلاة في مواقيتها، لذا يتساءل كثيرون عن موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مدن محافظة البحر الأحمر، إذ يحين في تمام الساعة السادسة و5 دقائق في مدينة الزعفرانة، والسادسة ودقيقتان مساء في مدينة رأس غارب، والساعة السادسة في مدينة الغردقة، و5:59 في مدينة سفاجا، و5:58 دقيقة في مدينة القصير، و5:56 دقيقة في مدينة مرسى علم.

موعد صلاة المغرب في البحر الأحمر اليوم الإثنين 27-3-2023

وقال الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، إن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر اليوم تصل لـ 13 ساعة 45 دقيقة. 

 

اقرأ المزيد:

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم.. تعرف عليه

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023
بقلم شاذلى عبدالراضي