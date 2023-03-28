موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وعدد ساعات الصيام

يعيش الصائمون أجواء وليالي شهر رمضان العطرة، ويحرصون على أداء الصلاة في مواقيتها، لذا يتساءل كثيرون عن موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مدن محافظة البحر الأحمر، إذ يحين في تمام الساعة السادسة و5 دقائق في مدينة الزعفرانة، والسادسة ودقيقتان مساء في مدينة رأس غارب، والساعة السادسة في مدينة الغردقة، و5:59 في مدينة سفاجا، و5:58 دقيقة في مدينة القصير، و5:56 دقيقة في مدينة مرسى علم.

موعد صلاة المغرب في البحر الأحمر اليوم الإثنين 27-3-2023

وقال الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، إن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر اليوم تصل لـ 13 ساعة 45 دقيقة.