موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. وعدد ساعات الصيام
كتب:
شاذلى عبدالراضي
11:58 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسجد الميناء الكبير بالغردقة
يعيش الصائمون أجواء وليالي شهر رمضان العطرة، ويحرصون على أداء الصلاة في مواقيتها، لذا يتساءل كثيرون عن موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام الشهر الكريم.
موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 28-3-2023
وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مدن محافظة البحر الأحمر، إذ يحين في تمام الساعة السادسة و5 دقائق في مدينة الزعفرانة، والسادسة ودقيقتان مساء في مدينة رأس غارب، والساعة السادسة في مدينة الغردقة، و5:59 في مدينة سفاجا، و5:58 دقيقة في مدينة القصير، و5:56 دقيقة في مدينة مرسى علم.
موعد صلاة المغرب في البحر الأحمر اليوم الإثنين 27-3-2023
وقال الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، إن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر اليوم تصل لـ 13 ساعة 45 دقيقة.