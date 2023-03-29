الداعية أحمد المراغي يوضح بعض الأحكام بسورة الكافرون عبر قناة الناس

أوضح الداعية الإسلامي أحمد تميم المراغي، مقدم برنامج «مع التلاوة»، على قناة «الناس» بعض الأحكام بسورة الكافرون.

وقال الداعية: «السورة فيها بعض الأحكام الخاصة بالمد والمد المنفصل. والمد منه المتصل وحكمه الوجوب ولا يقل عن 4 حركات، كذلك هناك المد العارض للسكون، ومد خاص يسمى المد اللازم، وينقسم هو الآخر إلى أقسام، مد لازم كلمي مثقل أو مد لازم كلمي مخفف، أو مد حرفي لازم مثقل، أو مد حرفي لازم مخفف».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تردد قناة «الناس»

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.