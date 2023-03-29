«الإفتاء» عبر قناة الناس: رمضان فرصة طيبة لمحو الذنوب والآثام

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان في رمضان من الوارد أن يخطئ أو يقع في الخطأ، وتأتي رحمة الله ويقول يا أيها المذنب عد إلى ربك فإن باب التوبة مفتوح.

الإسراف والمعصية

وأضاف أمين الفتوى، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة قناة «الناس»: «من أسرف على نفسه وفعل معصية أو ذنبا؛ عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، ويستغل رمضان لأنه فرصة طيبة للغاية لمحو الذنوب والآثام، وكما قال النبي فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تردد قناة «الناس»

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.