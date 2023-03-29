بوتين يدعو إلى عدم التسرع أو التباطؤ في التعامل مع التضخم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن اتجاهات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات التضخم.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي، بحسب وكالة «تاس»، أن «ديناميات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات بنك روسيا بشأن التضخم، ومن المهم منع كل من التسارع والتباطؤ المفرط في التعامل مع معدل التضخم».

بوتين: الاقتصاد الروسي يُظهر ديناميكيات إيجابية

وأوضح بوتين أن الاقتصاد الروسي يُظهر ديناميكيات إيجابية، مطالبا الحكومة بالعمل على اتخاذ قرارات سريعة وتجنب البيروقراطية غير الضرورية في الإجراءات.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن تعافي الاقتصاد الروسي لا ينبغي أن يؤدي إلى استرخاء المسؤولين، فمن الممكن أن تؤثر العقوبات في المستقبل تأثيرا سلبيا على الوضع الاقتصادي في روسيا.