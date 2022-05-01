«مصر الخير»: قدّمنا 10 ملايين وجبة إفطار صائم للأولى بالرعاية في رمضان

كشف أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، عن جهود المؤسسة طوال شهر رمضان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أنّ حملة إفطار صائم 2022 التي نفذتها المؤسسة للسنة العاشرة على التوالي، تضمّنت 5 محاور رئيسية، الأول: سلة المواد الغذائية بقيمة 200 جنيه، سواء كراتين مواد غذائية أو كروت الخير، حيث جرى توزيع أكثر من 1600 طن مواد غذائية من خلال كرتونة الخير، التي ضمّت علبة لحم مطهي كمصدر بروتين حيواني، وتوزيع أكثر من 150 ألف كارت من كروت الخير، صرفت بالتعاون مع وزارة التموين، والشركة القابضة للمواد الغذائية، من خلال المنافذ المنتشرة للمجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

كارت الخير

وأوضح يوسف، أنّ الكارت يتيح صرف أي مواد غذائية يحتاجها المستحق من المنافذ المخصصة في المجمعات الاستهلاكية، حيث جرى اللجوء إلى فكرة كارت الخير للحفاظ على حق المستحق في اختيار المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته الأساسية، وللحفاظ على الأسر التي تستشعر الحرج من استلام المواد الغذائية العينية.

إفطار القرية

وأشار مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إلى أنّ المحور الثاني هو «إفطار القرية»، حيث شمل الوجبات الساخنة ووجبات جافة، وانتشرنا فيها على مستوى 22 محافظة.

وأوضح أنّ الوجبات الساخنة تنوعت بين وجبات إفطار، وهي ما يخرجها غير القادر على الصيام ككفارة صيام، وتتكون من «قطعة لحم + أرز + خضار + ثمرة فاكهة + علبة عصير + تمر»، ووجبات سحور وتتكون من «علبة فول + علبة جبن + علبة زبادي + بيض»، ووجبات جافة، وهي عبارة عن تسليم الأسرة دجاجة مجمدة وكيلو أرز أو كيلو مكرونة، ويتم الطهي بمعرفة الأسرة وفقا لرغبتها، وتمت الخدمات في نحو 2000 قرية على مستوى 22 محافظة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة.

سند عائلة

واشتمل المحور الثالث «سند عائلة»، إلى توزيع نحو 6000 سند في مختلف أنحاء الجمهورية، والسند الواحد بقيمة 1200 جنيه، وجرى تسليمه وفق مجموعة من المعايير للأسر الأكثر استحقاقا في صورة كارت مواد غذائية، لشراء احتياجات المنزل الأساسية طوال شهر رمضان.

زكاة الفطر

وتضمن المحور الرابع زكاة الفطر، توزيع 200 ألف وحدة زكاة على 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي عبارة عن حبوب وفقا للشريعة الإسلامية، بواقع 500 طن حبوب سواء من «دقيق، أرز، لوبيا، فول، وفاصوليا»، وجرى تسليم كل أسرة وحدتين زكاة فطر بإجمالي 100 ألف أسرة.

لبس العيد

أما المحور الخامس فهو «لبس العيد»، وهو عبارة عن قسيمة شراء ملابس بقيمة 250 جنيها، يتم توزيعها على أطفال الأسر الأولى بالرعاية، وفقا لعدد الاطفال بحد أقصى 3 قسائم، ووفقا لمجموعة من المعايير الاجتماعية، حيث جرى التعاقد مع سلسلة من محلات الملابس، لضمان وصول الخدمة للمستحقين بنفس الجودة في مختلف المحافظات، وحفظ كرامتهم، حيث يتم التعامل مع القسيمة كبديل للنقود، ويمتد العمل بالقسيمة خلال النصف الأول من شهر شوال أيضا، للتيسير على الأسر من الزحام في نهاية شهر رمضان، وفيما يتعلق بزكاة الفطر ولبس العيد، يتم توزيعها في آخر 10 أيام من رمضان بمساعدة الجمعيات الشريكة.

وأشار مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إلى أنّ حملة إفطار صائم قدّمت أكثر من 10 ملايين وجبة إفطار صائم بصور الوجبات المختلفة، وجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستحقين تتم بعد التأكد من انطباق مجموعة من المعايير الإنسانية عليها، والتي توضح استحقاقها لتلقي الخدمات، وتختلف هذه المعايير من خدمة لأخرى.

يذكر أنّ هذا هو العام العاشر على التوالي لحملة إفطار صائم في مؤسسة «مصر الخير»، لتستطيع المؤسسة تقديم أكثر من 85 مليون خدمة للأسر الأكثر استحقاقا.