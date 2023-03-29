صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى إفريقيا تتجاوز 3 ملايين طن

صدّرت أوكرانيا أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى البلدان الأفريقية منذ إطلاق مبادرة «ممر الحبوب» المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تسمح بتصدير الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود.

وأفادت وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية - في تقرير لها نقلته كالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية اليوم الأربعاء، - بأنه جرى شحن نحو مليون طن من القمح إلى البلدان المحتاجة مثل إثيوبيا والصومال والسودان واليمن وغيرها، وشحن أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية أوكرانية الصنع إلى إفريقيا، منذ إطلاق المبادرة.

أوضحت الوزارة الأوكرانية أنه بفضل مبادرة الحبوب من أوكرانيا الإنسانية، يمكن دول مثل إثيوبيا وكينيا واليمن الاقتراب من حصتها من صادرات القمح في فترة ما قبل اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.