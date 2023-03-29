ملخص الحلقة 7 مسلسل الكبير أوي7 لأحمد مكي.. السقا ضيف شرف

يواصل الفنان أحمد مكي في الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي7، رحلة البحث عن مربوحة بعد أن تم اختطافها في حلقة أمس على يد «عم فخري» والذي يقوم بدوره علاء مرسي.

رحلة بحث الكبير عن مربوحة

واستطاع الكبير، أن يجد سائق التاكسي الذي أوصل مربوحة وعم فخري، إلى سيارة فخري والتي تحمل طرازا قديما جدا، وذهب سائق التاكس والذي يقوم بدور «أوتاكا» إلى المرور لمعرفة عنوان الرجل الذي اختطف مربوحة ليجد أن نوع السيارة القديم يملكه 3 أشخاص، وبدأ الرحلة بأول شخص وكانت الصدفة أنه الفنان أحمد السقا لينبهر «نفادي» والكبير أثناء رؤية السقا على الحصان داخل الفيلا.

مربوحة تحاول الهروب من فخري

وفي محاولات فاشلة من مربوحة للهروب من فيلا فخري، يمسكها ويدخلها غرفة مغلقه في الفيلا لتجد عددا كبيرا من الفتيات تم تحنيطهن على يد فخري، وتحاول مربوحة مجاراته خوفا أن يكون مصيرها مثلهن.